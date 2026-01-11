Tragödie um Österreicherin (62) am Gardasee

Seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich: Denn als er seine Eltern an deren Zweitwohnsitz im norditalienischen Lonato del Garda über mehrere Tage hinweg nicht mehr kontaktieren konnte, schlug der Sohn des Paares bei den Carabinieri Alarm. Die Beamten verschafften sich Zutritt zu der Unterkunft – nur einen Steinwurf vom Gardasee entfernt – und stießen auf die Leichen der 62-jährigen Österreicherin sowie ihres deutschen Ehemanns (61).