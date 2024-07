Bären-Angst ist zurück: Europa auf dem Prüfstand

Mehrere Verletzte in der Slowakei

Auch in der Slowakei geht in der Bevölkerung die Angst um. Nicht unbegründet: Die Bilder des Bären, der in Liptovský Mikuláš außer Rand und Band durch die Straßen stürmte und fünf Menschen verletzte, gingen viral. Die Stadt verhängte den Ausnahmezustand, jagte dem Tier mit biometrischen Drohnen-Scans hinterher und ließ es erschießen.