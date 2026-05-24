Kein Einspruch gegen Baustelle auf Gletscher

Der Rückgang einst mächtiger Eispanzer macht in Tirols Gletscherskigebieten immer wieder Bauarbeiten nötig. Darauf weist Tirols Vize-Landesumweltanwalt Walter Tschon im „Krone“-Gespräch hin. „Diverse Anpassungsmaßnahmen aufgrund der globalen Erwärmung stehen in den fünf Gletscherskigebiete in Tirol auf der Tagesordnung“, erläuterte er. „Diesbezügliche Verfahren finden daher in regelmäßigen jährlichen Intervallen statt bzw. sind schon unter Beteiligung der Landesumweltanwaltschaft in den vergangenen zehn Jahren abgewickelt worden.“