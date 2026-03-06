Hat es Jugend heute wirklich schwerer als früher?
Viele Belastungen
Eine Generation unter Druck: Kriege, Krisen und allerlei Belastungen im täglichen Leben – wie Cyber-Mobbing. Immer mehr Jugendliche haben Probleme und Sorgen. Psychologin Christine Greinöcker schildert im Interview der „Krone“, warum Pessimismus dennoch fehl am Platz ist.
Cybermobbing, riskante Social-Media-Trends, Jugendkriminalität, Respektlosigkeit, steigende psychische Belastungen: Es sind die Schattenseiten einer jungen Generation, über die die „OÖ-Krone“ mit der Psychologin Christine Greinöcker in deren lichtdurchfluteter Praxis am Kirchenplatz in Hartkirchen spricht. War früher tatsächlich alles besser? Halten Jugendliche heute weniger aus – oder verlangen wir ihnen schlicht zu viel ab?
