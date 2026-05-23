Zwei Tote bei Unfällen in Gmünd und Mistelbach

Zwei Verkehrsteilnehmer kamen in der Nacht auf Samstag auf Niederösterreichs Straßen ums Leben. Ein 44-jähriger Motorradfahrer krachte im Bezirk Mistelbach gegen einen Baum und starb, ein 36-jähriger Pkw-Lenker kam im Bezirk Gmünd von der Fahrbahn ab und wurde gegen eine Baumgruppe geschleudert, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.