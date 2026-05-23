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Tragische Unfallnacht

Zwei Tote bei Unfällen in Gmünd und Mistelbach

Niederösterreich
23.05.2026 11:29
Zwei Männer starben von Samstag auf Sonntag bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich. ...
Zwei Männer starben von Samstag auf Sonntag bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Im niederösterreichischen Bezirk Mistelbach krachte ein 44-jähriger Motorradfahrer gegen einen Baum. Ein 36-jähriger Pkw-Lenker im Bezirk Gmünd kam von der Straße ab und wurde gegen eine Baumgruppe geschleudert. Beide erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. 

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Zwei Verkehrsteilnehmer kamen in der Nacht auf Samstag auf Niederösterreichs Straßen ums Leben. Ein 44-jähriger Motorradfahrer krachte im Bezirk Mistelbach gegen einen Baum und starb, ein 36-jähriger Pkw-Lenker kam im Bezirk Gmünd von der Fahrbahn ab und wurde gegen eine Baumgruppe geschleudert, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Motorradfahrer verunglückte um zwei Uhr früh
Der 44-jährige Motorradfahrer kam gegen 2.00 Uhr früh bei Ulrichskirchen,  Bezirk Mistelbach,  von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Der Niederösterreicher starb noch an der Unfallstelle.

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Mit PKW frontal gegen Baum
Der 36-Jährige kam gegen 3.20 Uhr im Bezirk Gmünd auf der L 8194 in einer Rechtskurve mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Baumgruppe. Ein nachkommender Autolenker leistete noch Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der 36-Jährige aus dem Bezirk Gmünd erlag jedoch noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

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