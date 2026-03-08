Vorteilswelt
Ohne Erlaubnis

Überschlag mit E-Quad: Zwei 13-Jährige verletzt

Oberösterreich
08.03.2026 19:44
Einer der Buben musste ins Krankenhaus nach Rohrbach gebracht werden. (Symbolbild)
Einer der Buben musste ins Krankenhaus nach Rohrbach gebracht werden. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ohne den Besitzer zu fragen, nahm am Sonntag ein 13-Jähriger aus Aigen-Schlägl (Oberösterreich) ein Elektro-Quad. Mit seinem gleichaltrigen Freund fuhr er dann nach Ulrichsberg. Am Heimweg stürzte das Quad um – beide wurden verletzt.

Der 13-Jähriger aus Aigen-Schlägl fuhr am Sonntag gegen 10.20 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Elektro-Quad ohne Kenntnis des Besitzers über einen Feldweg auf eine angrenzende Wiese. Am Sozius befand sich ein 13-jähriger Freund. Beide waren ohne Helm unterwegs.

Kontrolle verloren
Bei der Rückfahrt zum Wohnhaus verlor der Junge vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im abschüssigen Gelände die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich seitlich. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Ohne Erlaubnis
Überschlag mit E-Quad: Zwei 13-Jährige verletzt
Wichtige Punkte
Umkämpfte Partie! LASK schlägt tapfere Wolfsberger
Dragovic trifft wieder
Souveräner Sieg! Austria lässt Ried keine Chance
Bundesliga
Hartberg reicht Remis gegen Linz für Meistergruppe
Raser geschnappt
Auf Drogen, ohne Führerschein und mit Kind im Auto
Folgen Sie uns auf