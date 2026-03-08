Überschlag mit E-Quad: Zwei 13-Jährige verletzt

Ohne den Besitzer zu fragen, nahm am Sonntag ein 13-Jähriger aus Aigen-Schlägl (Oberösterreich) ein Elektro-Quad. Mit seinem gleichaltrigen Freund fuhr er dann nach Ulrichsberg. Am Heimweg stürzte das Quad um – beide wurden verletzt.
Der 13-Jähriger aus Aigen-Schlägl fuhr am Sonntag gegen 10.20 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Elektro-Quad ohne Kenntnis des Besitzers über einen Feldweg auf eine angrenzende Wiese. Am Sozius befand sich ein 13-jähriger Freund. Beide waren ohne Helm unterwegs.
Kontrolle verloren
Bei der Rückfahrt zum Wohnhaus verlor der Junge vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im abschüssigen Gelände die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich seitlich. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
