Überschlag mit E-Quad: Zwei 13-Jährige verletzt

Kontrolle verloren

Bei der Rückfahrt zum Wohnhaus verlor der Junge vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im abschüssigen Gelände die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich seitlich. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.