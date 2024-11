117 Senioren wanderten sich im Gasteinertal gesund

Für fundierte Ergebnisse brauche es eine große Anzahl an Teilnehmern oder „Probanden“, wie es in der Forscher-Sprache heißt. 117 Senioren zwischen 65 und 75 Jahren mit chronischen Beschwerden fanden sich in ganz Österreich und machten, aufgeteilt in drei Gruppen, mit. Insgesamt dauert die Studie rund zwei Monate. Fertiggestellt wird sie Mitte Jänner. Doch erste Ergebnisse werden bald präsentiert: im Rahmen eines Kongresses in Bad Hofgastein von 8. bis 10. November mit dem Titel „Heilkraft der Alpen“.