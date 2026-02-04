Le Pen liebäugelt mit Präsidentschaftskandidatur

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hatte während der Verhandlung erneut ihre Unschuld beteuert, dabei aber unabsichtliches Fehlverhalten eingeräumt. In dem Berufungsverfahren, in dem es um die Veruntreuung von EU-Geldern geht, standen am Mittwoch die Plädoyer der Verteidigung an. (Bild: AFP/ALAIN JOCARD)