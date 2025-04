Oö. Landesarchiv: Kritik an Umzug ins Mühlviertel

Kritik kommt vom ehemaligen Direktor des Landesarchivs, Universitätsprofessor Hofrat Siegfried Haider. Er hält den historischen und denkmalgeschützten Landesbesitz in Feldkirchen in „keiner Weise für Archivzwecke geeignet“. In einem Brief an die „Krone“ kritisiert er „eine überfallsartige Vorgehensweise des Landeshauptmannes“, ohne die Mitarbeiter in die Planung einzubinden – was das LH-Büro dementiert.