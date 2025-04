Schloss Bergheim wird das neue Landesarchiv

Günstiger als im Zentralraum

Alles muss zeitgemäß gelagert und verwaltet werden – bei angespannter Budgetlage. Anstatt 45 Millionen in einen möglichen Neubau in Linz zu investieren, greift das Land nun auf eine historische Immobilie im Landesbesitz zurück: Das Schloss Bergheim in Feldkirchen soll adaptiert werden und einen Speicherzubau bekommen. Hier soll das Landesarchiv unterkommen. Das Vorhaben wird aus jetziger Sicht rund 32 Millionen Euro kosten, ist also deutlich günstiger.