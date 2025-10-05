Skulptur verschwand, doch Nachschub folgt

„Über Nacht“ war sie weg – die Skulptur „Atemluft“ von Xenia Hausner, die monatelang den Bahnhofsvorplatz von Bad Ischl prägte. Das Kulturhauptstadt-Projekt hatte für hitzige Debatten gesorgt. Die „Krone“ hat sich auf die Suche nach der Skulptur gemacht – und sie auch wiedergefunden.
„Die Skulptur ist über Nacht verschwunden“, sagte ein Bad Ischler, der lieber anonym bleiben möchte, zur „Krone“ – wir begaben uns auf Spurensuche.
Im Kulturhauptstadtjahr 2024 war am Bahnhofsvorplatz des Kurorts eine Büste aufgestellt worden: Ein Frauenkopf balanciert eine Sauerstoffflasche mit dem Wort „Atemluft“. Die Skulptur stammt von der Künstlerin Xenia Hausner. In Ischl hatte sie Begeisterung geerntet – und zudem eine politische „Schmutzkübel-Kampagne“ wegen der hohen Kosten ausgelöst.
Skulptur auf Reisen
Dann wurde die Büste abgebaut, für viele Ischler ist sie quasi „über Nacht“ verschwunden. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht, nämlich im neu eröffneten André-Heller-Park an der Oberen Alten Donau in Wien.
„Das war immer so geplant“, sagt die Ischler Bürgermeisterin Ines Schiller. Mit den Debatten habe der Transfer der Skulptur vom Salzkammergut nach Wien gar nichts zu tun: „André Heller hat die Skulptur noch vor der Aufstellung in Ischl gekauft.“
Das Kunstwerk wäre eigentlich bereits Ende 2024 entfernt worden, durch Verzögerungen reiste es erst Monate später nach Wien.
Für Ischl gibt es dennoch Hoffnung
Befürworter der Skulptur – ein Guss aus Aluminium und Bronze – dürfen sich freuen: „Ein Duplikat ist im Stadtrat Ende August beschlossen und bereits in Auftrag gegeben worden“, so Schiller. Der Kostenrahmen von 100.000 Euro muss eingehalten werden.
Ein neues Original für Ischl
„Die Reproduktion der Skulptur wird die Kulturhauptstadt zahlen“, sagt Manuela Reichert. Die kaufmännische Geschäftsführerin ist noch bis Jahresende im Amt: „Ich bin eigentlich die Liquidatorin der Kulturhauptstadt, die Skulptur ist unser letztes Projekt.“
Hergestellt wird übrigens ein neues Original: „Die neue Skulptur wird nicht ,Atemluft’, sondern ,Zeitenwende’ heißen“, sagt Schiller und sie soll wieder am Ischler Bahnhofsvorplatz stehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.