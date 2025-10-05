Skulptur verschwand, doch Nachschub folgt

Im Kulturhauptstadtjahr 2024 war am Bahnhofsvorplatz des Kurorts eine Büste aufgestellt worden: Ein Frauenkopf balanciert eine Sauerstoffflasche mit dem Wort „Atemluft“. Die Skulptur stammt von der Künstlerin Xenia Hausner. In Ischl hatte sie Begeisterung geerntet – und zudem eine politische „Schmutzkübel-Kampagne“ wegen der hohen Kosten ausgelöst.