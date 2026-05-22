Schwindelanfall auf A12, dann Bewusstsein verloren

Automatischer „e-Call“ ausgelöst

Durch den Aufprall sei ein automatischer „e-Call“ ausgelöst worden. Der Lenker und dessen Beifahrer (22) wurden von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Unfallwagen geborgen und von der Rettung erstversorgt. „Der Fahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er sich jedoch lediglich leichte Verletzungen zugezogen. Der Beifahrer blieb unverletzt“, so die Ermittler.