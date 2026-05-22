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Pkw landet im Graben

Schwindelanfall auf A12, dann Bewusstsein verloren

Tirol
22.05.2026 10:55
Als der Lenker von der Autobahn abfahren wollte, verlor er plötzlich das Bewusstsein ...
Als der Lenker von der Autobahn abfahren wollte, verlor er plötzlich das Bewusstsein (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Zwischenfall am Donnerstagabend auf der Inntalautobahn im Tiroler Oberland: Nachdem ein 23-jähriger Pkw-Lenker starken Schwindel verspürt hatte, wollte er von der A12 abfahren. Dabei verlor er plötzlich das Bewusstsein, woraufhin der Wagen unkontrolliert weiterrollte und in einen Graben stürzte. Der Einheimische wurde mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert, sein Beifahrer blieb unverletzt.

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Zu dem Unfall kam es kurz vor 20 Uhr auf Höhe Imst. Der 23-jährige Einheimische war mit seinem Pkw auf der A12 in Richtung Landeck unterwegs, als er laut Polizei „plötzlich starken Schwindel“ verspürte. Der junge Mann entschloss sich deshalb, die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt im Bereich einer Raststätte zu verlassen.

Pkw rollte unkontrolliert weiter
„Dabei verlor der Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein und das Auto rollte circa 200 Meter unkontrolliert und ungebremst in Richtung eines Kreisverkehrs“, heißt es vonseiten der Ermittler. Dort prallte der Wagen dann gegen ein Verkehrszeichen, ehe er entlang der dortigen Betonleitwand schrammte und letztlich im Bereich der Autobahnauffahrt Richtung Bregenz, in einer mit Wasser gefüllten Senke, schwer beschädigt zum Stillstand kam.

Zitat Icon

Der Fahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.

Die Polizei

Automatischer „e-Call“ ausgelöst
Durch den Aufprall sei ein automatischer „e-Call“ ausgelöst worden. Der Lenker und dessen Beifahrer (22) wurden von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Unfallwagen geborgen und von der Rettung erstversorgt. „Der Fahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er sich jedoch lediglich leichte Verletzungen zugezogen. Der Beifahrer blieb unverletzt“, so die Ermittler.

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Neben Rettung und Notarzthubschrauber-Crew standen auch die Feuerwehr Imst, die Polizei und der Asfinag-Streckendienst im Einsatz.

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