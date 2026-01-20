Rucks „Tricksereien“ beim Kammer-Wahlergebnis

Weiter Wirbel um den Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck. Zuerst wurden Postenschacher-Vorwürfe rund um sein Familienumfeld laut, nun leitet die Kammer sogar interne Untersuchungen ein. Fragen wirft auch das Wahlergebnis aus dem Jahr 2025 auf, damals schaffte Rucks schwarzer Wirtschaftsbund laut veröffentlichtem Ergebnis gerade so 50 Prozent. Das Gesamtergebnis hat faktisch – anders als etwa ein Nationalratsergebnis – wenig Auswirkungen, setzen sich die Gremien doch aus den Mehrheitsverhältnissen in den Sparten und Fachgruppen zusammen. Trotzdem scheint es dem Kammerpräsidenten aus Prestigegründen wichtig zu sein.