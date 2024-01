Die Deindustrialisierung hat schleichend begonnen

Noch einmal zurück zu Ihren Vorschlägen, einer Deindustrialisierung entgegenzuwirken. Wie wollen Sie denn mehr Bewusstsein für die Anliegen der Industrie erreichen? IV-Geschäftsführer Christian Zoll und ich haben eine Broschüre gestaltet. Es werden relativ einfache Ja- und Nein-Fragen gestellt - etwa, ob man eine starke Industrie will oder ob die Aussichten dafür gut sind. Das Ergebnis ist am Ende entweder, dass es stärker in Richtung Deindustrialisierung gehen soll oder - was wir hoffen - dass es eine stärkere Unterstützung gibt.