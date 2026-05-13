Kaminbrand in Einfamilienhaus in Frastanz

Zugetragen hat sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr in einem Einfamilienhaus in Frastanz. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte das Abgasrohr aus Kunststoff, welches durch einen Doppelkamin der Ölheizung führt, Feuer gefangen.
Bewohnerin schlug sofort Alarm
Die 56-jährige Bewohnerin des Hauses wurde durch ein ungewöhnliches Geräusch auf den Brand aufmerksam. Als sie im Keller nach dem Rechten sah, bemerkte sie bereits Rauch und offene Flammen am Rohranschluss. Geistesgegenwärtig verständigte sie die Florianijünger und brachte ihre Familie und sich selbst außer Gefahr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Großaufgebot im Einsatz
Die Feuerwehren Frastanz und Gurtis rückten mit 55 Mann und sieben Fahrzeugen an. Bei ihrem Eintreffen war das offene Feuer bereits erloschen. Am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden, beschädigt wurde lediglich das Rauchrohr der Heizung. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
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