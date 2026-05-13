Kaminbrand in Einfamilienhaus in Frastanz

Bewohnerin schlug sofort Alarm

Die 56-jährige Bewohnerin des Hauses wurde durch ein ungewöhnliches Geräusch auf den Brand aufmerksam. Als sie im Keller nach dem Rechten sah, bemerkte sie bereits Rauch und offene Flammen am Rohranschluss. Geistesgegenwärtig verständigte sie die Florianijünger und brachte ihre Familie und sich selbst außer Gefahr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.