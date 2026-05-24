Premier League: Die Konferenz ab 17 Uhr LIVE

Wird Aston Villa hingegen Fünfter, erspart sich Salzburg die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League und steigt direkt im Play-off ein. Damit hätten die „Bullen“ bereits ohne zu spielen zumindest die Teilnahme an der Conference League-Ligaphase sicher. Aston Villa spielt durch den Europa-League-Sieg bereits fix in der „Königsklasse“. Der drei Punkte dahinter auf dem letzten CL-Startplatz sitzende Liverpool FC braucht hingegen zur Fixierung des Tickets noch einen Punkt gegen den ebenfalls ums internationale Geschäft kämpfenden Brentford FC.