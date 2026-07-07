DFB-Teamgoalie verlässt den FC Bayern München

Alexander Nübel wird den FC BAyern im Sommer offenbar endgültig verlassen. Der Goalie, den die Münchner zuletzt drei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen hatten, wird wohl bei Besiktas Istanbul unterschreiben, wie Sky berichtet.
2020 war Nübel von Schalke zum FC Bayern gewechselt, seither brachte es der 29-Jährige allerdings nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze für den deutschen Rekordmeister. Nach einer zweijährigen Leihe zur AS Monaco stand der dreifache DFB-Teamkeeper zuletzt drei Jahre in Stuttgart zwischen den Pfosten.
Einigung erzielt
Mit Saisonende kehrte Nübel an die Säbener Straße zurück, wird dort allerdings wohl nicht lange bleiben. Laut Sky sollen sich Bayern und Besiktas bereits auf einen Transfer geeinigt haben, 6,5 Millionen Euro (plus fünf Millionen Boni) sollen für die Dienste des Torhüters den Besitzer wechseln.
Bis 2029 soll Nübel beim Süperlig-Klub den Kasten sauber halten, über fünf Millionen Euro netto soll er in der türkischen Hauptstadt jährlich verdienen.
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