DFB-Teamgoalie verlässt den FC Bayern München

Einigung erzielt

Mit Saisonende kehrte Nübel an die Säbener Straße zurück, wird dort allerdings wohl nicht lange bleiben. Laut Sky sollen sich Bayern und Besiktas bereits auf einen Transfer geeinigt haben, 6,5 Millionen Euro (plus fünf Millionen Boni) sollen für die Dienste des Torhüters den Besitzer wechseln.