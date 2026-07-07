Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wechsel in die Türkei

DFB-Teamgoalie verlässt den FC Bayern München

Deutsche Bundesliga
07.07.2026 04:35
Alexander Nübel (r.) verlässt den FC Bayern.
Alexander Nübel (r.) verlässt den FC Bayern.(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alexander Nübel wird den FC BAyern im Sommer offenbar endgültig verlassen. Der Goalie, den die Münchner zuletzt drei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen hatten, wird wohl bei Besiktas Istanbul unterschreiben, wie Sky berichtet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

2020 war Nübel von Schalke zum FC Bayern gewechselt, seither brachte es der 29-Jährige allerdings nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze für den deutschen Rekordmeister. Nach einer zweijährigen Leihe zur AS Monaco stand der dreifache DFB-Teamkeeper zuletzt drei Jahre in Stuttgart zwischen den Pfosten.

Lesen Sie auch:
Nathaniel Brown (rechts) ist Bayerns nächster Toptransfer. 
Transfer von DFB-Star
Fix! Nach WM-Debakel gibt‘s nun den Bayern-Vertrag
03.07.2026
„Fans kommen für ihn“
Millionen-Deal! Bayern verpflichtet einen WM-Star
01.07.2026

Einigung erzielt
Mit Saisonende kehrte Nübel an die Säbener Straße zurück, wird dort allerdings wohl nicht lange bleiben. Laut Sky sollen sich Bayern und Besiktas bereits auf einen Transfer geeinigt haben, 6,5 Millionen Euro (plus fünf Millionen Boni) sollen für die Dienste des Torhüters den Besitzer wechseln.

Zuletzt spielte Nübel für Stuttgart.
Zuletzt spielte Nübel für Stuttgart.(Bild: GEPA)

Bis 2029 soll Nübel beim Süperlig-Klub den Kasten sauber halten, über fünf Millionen Euro netto soll er in der türkischen Hauptstadt jährlich verdienen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
07.07.2026 04:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.825 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
119.427 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
91.750 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1130 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1110 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
769 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Deutsche Bundesliga
Wechsel in die Türkei
DFB-Teamgoalie verlässt den FC Bayern München
Ab zu Newcastle
50 Mio. €! Toure wird Rekordtransfer Hoffenheims
Transfer von DFB-Star
Fix! Nach WM-Debakel gibt‘s nun den Bayern-Vertrag
„Fans kommen für ihn“
Millionen-Deal! Bayern verpflichtet einen WM-Star
Vertrag bis 2031
55 Millionen €! Bayern München holt DFB-WM-Star

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf