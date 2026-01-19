Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohnungen für Opfer

Gewalt gegen Frauen: Projekt „Noah“ gibt Hoffnung

Tirol
19.01.2026 18:00
Das Bauvorhaben „Betreutes Wohnen für bedürftige Personen“ in Innsbruck nimmt Gestalt an.
Das Bauvorhaben „Betreutes Wohnen für bedürftige Personen“ in Innsbruck nimmt Gestalt an.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Gewalt an Frauen ist nach wie vor ein massives Problem. Das zeigen unter anderem auch die jüngsten Frauenmorde in Österreich. In Tirol wird das Hilfsangebot nun weiter ausgebaut – neun Übergangswohnungen werden errichtet. Die „Krone“ kennt sämtliche Details.

0 Kommentare

Der gemeinnützige Bauträger Tigewosi errichtet derzeit neun betreute Wohneinheiten für bedürftige Menschen in Innsbruck. Der Bauverlauf ging bisher problemlos vonstatten, am Montag konnte somit die Firstfeier ausgerichtet werden. Hinter diesem Projekt „Noah“, wie es auch genannt wird, steckt viel mehr. Zukünftig werden diese Wohnungen vom Verein „Frauen helfen Frauen“ betreut. Was bedeutet das?

In Tirol gibt es vier Frauenhäuser: lilawohnt im Unterland, das Tiroler Frauenhaus im Oberland und in Innsbruck sowie das von der Initiative „Frauen helfen Frauen“ betriebene Frauenhaus in Innsbruck. Sie bieten Schutz für Frauen und Kinder, wenn das eigene Zuhause kein sicherer Ort mehr ist.

Übergangswohnungen für Betroffene
Nach dem Aufenthalt im Frauenhaus stehen zahlreiche weibliche Betroffene vor einer weiteren Hürde: dem Weg in ein eigenständiges Leben. Und genau hier kommen die von der Tigewosi zur Verfügung gestellten Einheiten zum Einsatz: Sie dienen als Übergangswohnungen für schutzbedürftige Frauen samt Kinder und ergänzen das bestehende Angebot zwischen Frauenhaus und eigenständigem Wohnen. Familien erhalten die Möglichkeit, für ein bis zwei Jahre eine Wohnsituation zu sichern und die Grundlage für eine nachhaltige Neuorientierung zu schaffen.

In Tirol gibt es verschiedene Stellen, die weiterhelfen.
In Tirol gibt es verschiedene Stellen, die weiterhelfen.(Bild: APA/MAX HERBST)

Hilfe bei vielen Belangen wartet auf die Frauen
Ein zentrales Element ist dabei das Betreuungskonzept. Dieses umfasst sowohl Unterstützung bei sozialen Belangen als auch Hilfe im Alltag. Dazu zählen die Begleitung bei Kontakten mit dem AMS, die Beantragung von Mindestsicherung und Beihilfen sowie die Vermittlung von Soforthilfen.

Darüber hinaus werden die Frauen bei der Suche nach Kinderbetreuung, Nachhilfeangeboten sowie Ferienprojekten unterstützt und bei Arztbesuchen begleitet. Ziel all dieser Maßnahmen ist es vor allem, die Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit der Frauen zu stärken und ihre soziale Teilhabe nachhaltig zu fördern.

Tipps und Nummern für Notfall
So kann man Betroffenen helfen

Jede dritte Frau in Österreich ist im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen. Diese beginnt oft lange, bevor sie sichtbar wird – Warnzeichen können sich etwa durch Rückzug, Angst, Kontrolle oder fehlende Entscheidungsfreiheit zeigen. Wer bei einer Freundin, Kollegin oder Nachbarin Anzeichen von Gewalt bemerkt, kann helfen – auch ohne alles zu wissen oder „richtig“ zu machen.

  • Die Thematik ansprechen, zuhören, einfühlsam sein und Verständnis zeigen.
  • Auf Hilfsangebote wie zum Beispiel Mädchen- und Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser und Gewaltschutzzentren hinweisen.
  • Geduld haben, zu nichts drängen – aber dranbleiben.

Notrufnummern für den Ernstfall

  • Polizei: 133
  • Frauenhelpline: 0800/222 555; die Männerinfo hingegen: 0800/400 777
  • Gewaltschutzzentrum Tirol: 0512/571313
  • Tiroler Frauenhaus: 0512/342112
  • „Frauen helfen Frauen“: 0512/580977
  • Lilawohnt: 0512/562477

„Gewalt an Frauen ist ein gesellschaftliches Problem – auch in Österreich. Hilfe muss für Betroffene verlässlich und niederschwellig erreichbar sein“, betont Soziallandrätin Eva Pawlata (SPÖ) und führt weiter aus: „Gleichzeitig steht der öffentliche Haushalt unter Druck. Dennoch ist es gelungen, das Angebot zu halten und punktuell auszubauen. Das Land Tirol hält die Finanzierung der Frauenhäuser auf hohem Niveau: Rund zwei Millionen Euro fließen Jahr für Jahr in den Opferschutz.“

Finanzielle Hilfe durch Land und Stadt
Zusätzlich werden die Frauenhäuser im laufenden Jahr mit weiteren 150.000 Euro unterstützt. Damit können zum Beispiel diese neuen Wohnungen geschaffen werden. Hier beteiligt sich auch die Stadt Innsbruck finanziell. Das heißt konkret: zwei Drittel der Kosten übernimmt das Land Tirol (sechs Wohnungen) und ein Drittel die Stadt Innsbruck (drei Wohnungen).

Daten und Fakten

  • Das Projekt „Noah“ entsteht in der Dr. Stumpf-Straße 140 in Innsbruck. Montagnachmittag erfolgte die Firstfeier, Ende Mai 2026 soll das Projekt fertiggestellt sein und übergeben werden.
  • Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro netto – 966.000 Euro beträgt die Wohnbauförderung des Landes Tirol sowie der Zweckzuschuss.
  • Mit der Planung wurde Prenner Walter u. Mitges. Innsbruck betraut, die Baumeisterarbeiten führt die Firma Huter & Söhne durch. Für die Statik zeichnet Peter Stippler verantwortlich, für die HSL-Planung hingegen das Büro Pratzner GmbH und für die Elektroplanung die ETP – Elektrotechnik Planungs GmbH.

„Derartige Vorhaben können immer nur dann entstehen, wenn viele Akteurinnen und Akteure gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagt Verena Piegger, Obfrau der Initiative „Frauen helfen Frauen“.

Und Florian Rangger, Technischer Geschäftsführer der Tigewosi, erklärt: „Klein, aber fein – neun Wohneinheiten zur Stärkung der sozialen Infrastruktur. Die Tigewosi tritt als starker Partner in allen Lebenslagen und für alle Projektgroßen ein.“

Lesen Sie auch:
Trio gegen Tragik: Holzleitner, Lercher und Sporrer machen sich gemeinsam für mehr Schutz für ...
Forderung nach Morden
Häusliche Gewalt: Fußfessel soll Frauen schützen
16.01.2026
Gewalt an Frauen
„Betroffene hat Martyrium 30 Jahre lang ertragen“
11.01.2026
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
15.01.2026

„Jüngste Fälle zeigen, wie massiv Problem ist“
Laut Soziallandesrätin Pawlata benötige es zusätzlich auch ein breiteres gesellschaftliches Bewusstsein für Gewalt an Frauen. „Die jüngsten Fälle von Frauenmorden zeigen klar, wie massiv dieses Problem ist. Gewalt an Frauen beginnt jedoch viel früher. Warnzeichen zu erkennen und ernst zu nehmen, ist eine Aufgabe für uns alle.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
157.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
153.872 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
133.083 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf