Gewalt gegen Frauen: Projekt „Noah“ gibt Hoffnung

Übergangswohnungen für Betroffene

Nach dem Aufenthalt im Frauenhaus stehen zahlreiche weibliche Betroffene vor einer weiteren Hürde: dem Weg in ein eigenständiges Leben. Und genau hier kommen die von der Tigewosi zur Verfügung gestellten Einheiten zum Einsatz: Sie dienen als Übergangswohnungen für schutzbedürftige Frauen samt Kinder und ergänzen das bestehende Angebot zwischen Frauenhaus und eigenständigem Wohnen. Familien erhalten die Möglichkeit, für ein bis zwei Jahre eine Wohnsituation zu sichern und die Grundlage für eine nachhaltige Neuorientierung zu schaffen.