Abgang beim GAK? Das sagt Sportchef Wawra dazu!

Klubs aus dem In- und Ausland sollen ein Auge auf Beres Owusu geworfen haben – der Verteidiger des GAK war eine der großen Entdeckungen im vergangenen Bundesliga-Herbst. Die Grazer haben alle Trümpfe in der Hand, denn der Leihvertrag wurde mit einer Kaufoption garniert. Sportchef Tino Wawra nahm gegenüber der „Krone“ Stellung zu den Gerüchten. Zwei potenziellen Zugängen erteilte er eine Absage.
Das neue Jahr hat begonnen. In der Welt des Fußballs beginnt sich damit das Transferkarussell zu drehen. Und erstmals seit der Neugründung weckt da auch ein Spieler des GAK einiges an Begehrlichkeiten: Beres Owusu. Der 22-jährige Leihspieler zeigte im Herbst mit starken Leistungen auf. Anderlecht und Antwerpen sollen nun am französischen Verteidiger dran sein. Rapid und der LASK ebenso.
