Abgang beim GAK? Das sagt Sportchef Wawra dazu!

Klubs aus dem In- und Ausland sollen ein Auge auf Beres Owusu geworfen haben – der Verteidiger des GAK war eine der großen Entdeckungen im vergangenen Bundesliga-Herbst. Die Grazer haben alle Trümpfe in der Hand, denn der Leihvertrag wurde mit einer Kaufoption garniert. Sportchef Tino Wawra nahm gegenüber der „Krone“ Stellung zu den Gerüchten. Zwei potenziellen Zugängen erteilte er eine Absage.