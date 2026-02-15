Gerüchte und Rekord lassen das Juwel des GAK kalt

„Beres war sehr unglücklich über seine Performance gegen den WAC. Er ist auch nur ein Mensch, der das viel besser kann“, sagt Trainer Ferdl Feldhofer über Verteidiger Beres Owusu, der am Sonntag mit seinem GAK auf Red Bull Salzburg trifft. „Er ist sehr selbstreflektiert und hat auch im Training gleich wieder Vollgas gegeben.“