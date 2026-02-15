Gerüchte und Rekord lassen das Juwel des GAK kalt

Brasilien feiert ersten Winter-Olympiasieger
Jubel um Braathen
Der GAK trifft am Sonntag daheim auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg, das zum Start gegen die Austria daheim mit 0:2 unterlag. Die „Rotjacken“ waren nach dem 2:2 beim WAC ja ebenso unzufrieden. Vor allem Beres Owusu übte nach der aus seiner Sicht bescheidenen Leistung viel Selbstkritik. Die Transfergerüchte im Winter waren jedoch nicht in seinem Kopf.
„Beres war sehr unglücklich über seine Performance gegen den WAC. Er ist auch nur ein Mensch, der das viel besser kann“, sagt Trainer Ferdl Feldhofer über Verteidiger Beres Owusu, der am Sonntag mit seinem GAK auf Red Bull Salzburg trifft. „Er ist sehr selbstreflektiert und hat auch im Training gleich wieder Vollgas gegeben.“
