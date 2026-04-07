99ers setzen Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt

Ein 5:1-Sieg in Szekesfehervar und der Finaleinzug der Graz99ers war perfekt – erstmals überhaupt in der 27-jährigen Klubgeschichte. Präsident Herbert Jerich, der sich das Geschehen freilich vor Ort angesehen hat, war mehr als zufrieden: „Als ich den Meistertitel als Ziel ausgerufen habe, bin ich vielerorts noch belächelt worden. Aber es ist alles aufgegangen, wie wir uns das gewünscht haben.“