99ers setzen Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt

Eishockey-Hype in Graz! Die 99ers stehen erstmals in der Klubgeschichte in der Finalserie, könnten mit dem Liga-Titel den größten Erfolg der 27-jährigen Vereinshistorie feiern. Hinter den Kulissen feierten die Murstädter bereits einen echten Coup – und zwar auf dem Transfermarkt!
Ein 5:1-Sieg in Szekesfehervar und der Finaleinzug der Graz99ers war perfekt – erstmals überhaupt in der 27-jährigen Klubgeschichte. Präsident Herbert Jerich, der sich das Geschehen freilich vor Ort angesehen hat, war mehr als zufrieden: „Als ich den Meistertitel als Ziel ausgerufen habe, bin ich vielerorts noch belächelt worden. Aber es ist alles aufgegangen, wie wir uns das gewünscht haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.