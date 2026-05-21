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TEST:Klum-Sohn Henry ließ sich in Brasilien taufen

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21.05.2026 10:14
Stefanie Giesinger, Henry Samuel und seine Mutter Heidi Klum bei der „Runway Presentation at ...
Stefanie Giesinger, Henry Samuel und seine Mutter Heidi Klum bei der „Runway Presentation at the House of Magnum“ während der Filmfestspiele von Cannes.(Bild: APA-Images / dpa / Stefanie Rex)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Henry Samuel, der zwanzigjährige Sohn von Heidi Klum und Sänger Seal, hat sich in Brasilien taufen lassen. Das Nachwuchsmodel, das gerade mit seiner Mutter Heidi Klum bei den Filmfestspielen in Cannes war, suchte damit bei seinen Vorfahren Inspiration, „wie man ein guter Mensch wird.“

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„Ich bin sehr spirituell, obwohl meine Geschwister und ich ohne Religion aufgewachsen sind“, sagte er der deutschen „Gala“. „Vor Kurzem bin ich nach Brasilien gereist und habe mich dort taufen lassen.“

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Glaube an Geisterwesen und Nett sein
Er habe viele brasilianische und nigerianische Vorfahren, die Religion namens Candomblé praktizieren. „Dabei glaubt man an Geistwesen und lernt, wie man einen besseren Weg im Leben findet und ein guter Mensch wird.“ Feste Regeln müsse man dabei nicht befolgen – „außer nett zu seinen Mitmenschen zu sein“.

Henry Samuel mit Mama Heidi Klum
Henry Samuel mit Mama Heidi Klum(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

Über seine Eltern sagte er: „Meine Mutter und mein Vater sind beide sehr bodenständige Menschen, und es würde sich einfach seltsam anfühlen, exzentrisch zu sein.“

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Modeln als Familiengeschäft
Modeln liegt Henry offenbar in den Genen: Wie schon seine ältere Schwester Leni Klum wagte auch er nach dem Schulabschluss recht schnell den Schritt ins Modelbusiness und tritt damit in die Fußstapfen seiner Mutter. Im Februar 2025 eröffnete er den Laufsteg bei der Haute-Couture-Show der Designerin Lena Erziak.

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