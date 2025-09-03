Klum-Sohn Henry schnappt sich lukrativen Modeljob

Und veröffentlichte natürlich auch gleich das dazugehörige Kampagnen-Video, in dem er ganz in Schwarz gekleidet zu sehen ist. „Der Moment, in dem ich mich am meisten wie ich selbst fühle, ist, wenn ich mich durch Fashion ausdrücke und wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen bin. Das schätze ich sehr“, erklärt Henry unter anderem in dem Clip.