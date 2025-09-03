Klum-Sohn Henry schnappt sich lukrativen Modeljob

Heidi Klum hat allen Grund, stolz auf ihren Sohn Henry zu sein: Der 19-Jährige tritt nämlich in die Fußstapfen seiner berühmten Mama und hat sich nämlich einen lukrativen Modeljob geangelt!
Während Tochter Leni Klum trotz ihres jungen Alters schon fast ein alter Hase im Model-Business ist, steht Sohn Henry erst am Beginn seiner Karriere. Doch der 19-Jährige wäre nicht der Sohn von Heidi Klum, wenn er nicht einen steilen Start hinlegen würde.
Henry modelt für Luxusmarke
Und so überraschte Henry seine Fans jetzt auch mit einem wahrlich prestigeträchtigen Modeljob. Der Promi-Spross ist nämlich das Gesicht des neuen Dufts des Luxuslabels Yves Saint Laurent!
Die tollen Neuigkeiten machte Henry am Dienstag auf Instagram öffentlich. „Das Geheimnis ist gelüftet! Ich bin offiziell Teil des ,MYSLF Talent Squad‘ mit Yves Saint Laurent Beauty. Für mich bedeutet MYSLF L‘Absolu, ganz man selbst zu sein, sich auszudrücken und Selbstvertrauen zu haben“, verkündete er stolz.
Sehen Sie hier den Werbespot für den Duft von Yves Saint Laurent mit Henry Samuel:
Und veröffentlichte natürlich auch gleich das dazugehörige Kampagnen-Video, in dem er ganz in Schwarz gekleidet zu sehen ist. „Der Moment, in dem ich mich am meisten wie ich selbst fühle, ist, wenn ich mich durch Fashion ausdrücke und wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen bin. Das schätze ich sehr“, erklärt Henry unter anderem in dem Clip.
„Er ist jetzt die Nummer eins!“
Auch Heidi Klum ist angesichts des Erfolges ihres Sohnes begeistert und teilte die Neuigkeit auch mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Und auch die Fans sind aus dem Häuschen. „Entschuldigung, wer ist Heidi Klum?“, scherzte ein Fan in den Kommentaren. „Er ist jetzt die Nummer eins!“
Henry Samuel stammt aus Heidi Klums Ehe mit Sänger Seal. Das Ex-Ehepaar hat zudem Sohn Johan und Tochter Lou zusammen. Leni Klums Papa ist hingegen Formel-1-Legende Flavio Briatore.
