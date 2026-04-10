Messerattacke mitten in Innsbruck: Rätsel um Motiv

Mann mit Stichverletzungen

Zwei Männer – laut „Krone“-Informationen handelt es sich um Ausländer – waren sich heftig in die Haare geraten. Zum blutigen Angriff – mutmaßlich mit einem Messer – kam es gegen 16 Uhr. Das Opfer erlitt Stichverletzungen – es wurde in die Klinik eingeliefert und befindet sich außer Lebensgefahr.