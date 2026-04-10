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Mann festgenommen

Messerattacke mitten in Innsbruck: Rätsel um Motiv

Tirol
10.04.2026 10:17
Mitten in Innsbruck kam es zu der Bluttat.
Mitten in Innsbruck kam es zu der Bluttat.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Der Polizei-Großeinsatz am späten Donnerstagnachmittag mitten in Innsbruck sorgte für Aufsehen: Zwei Männer waren aneinandergeraten – einer davon erlitt Stichverletzungen, mutmaßlich durch eine Messerattacke. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei hält sich derzeit noch bedeckt – die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

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Zahlreiche Menschen wurden Zeugen der blutigen Auseinandersetzung – nahm sie doch nahe des Innsbrucker Hauptbahnhofs an der Ecke Heiliggeiststraße/Adamgasse ihren Anfang und gipfelte in der Festnahme eines Tatverdächtigen in der Meraner Straße in der belebten Innenstadt.

Mann mit Stichverletzungen
Zwei Männer – laut „Krone“-Informationen handelt es sich um Ausländer – waren sich heftig in die Haare geraten. Zum blutigen Angriff – mutmaßlich mit einem Messer – kam es gegen 16 Uhr. Das Opfer erlitt Stichverletzungen – es wurde in die Klinik eingeliefert und befindet sich außer Lebensgefahr.

Landeskriminalamt übernahm Fall
Auch der mutmaßliche Täter erlitt Verletzungen – er wurde festgenommen. Zum möglichen Motiv und zur Identität der beiden Beteiligten gab die Polizei zunächst noch keine Auskunft. Am Freitagvormittag wurde auf die „laufenden Ermittlungen“ verwiesen. Das LKA Tirol hat den Fall übernommen.

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Suche nach der Tatwaffe
Die Tatwaffe konnte noch nicht aufgefunden werden. Die Polizei geht von einem Messer oder einem messerähnlichen Gegenstand aus.

Die Gewalttat fand in aller Öffentlichkeit in einer sehr belebten Gegend statt und wurde daher von mehreren Menschen beobachtet. Die Polizei wurde deswegen rasch verständigt, hieß es.

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