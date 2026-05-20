Junge Lenker (16, 20) bei Crashs mit Pkw verletzt

Bei zwei Verkehrsunfällen in Graz und Feldbach wurden am Mittwoch in der Steiermark eine junge Mopedlenkerin (16) und ein junger Motorradlenker (20) schwer verletzt.
Eine 16-jährige Mopedlenkerin aus der Südoststeiermark war in der Früh gemeinsam mit einer 16-jährigen Beifahrerin auf der L242 Richtung in Feldbach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk in die entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegen geriet die 16-jährige Mopedlenkerin über die Fahrbahnmitte und touchierte mit ihrer Hand den Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw.
Die junge Frau wurde schwer verletzt, ihre Mitfahrerin leicht. Die 55-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Die beiden Jugendlichen wurden in das LKH Oststeiermark Standort Feldbach gebracht und ambulant behandelt.
Notbremsung führte zu Aufprall
In Graz kam es dann kurz vor 16 Uhr zu einem Crash in Andritz auf der Radegunder Straße. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 45-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz Richtung Süden und wollte links abbiegen. Sie blieb stehen und wartete den Gegenverkehr ab. Ein 20-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Weiz, der sie erst spät gesehen hatte, musste hinter ihr eine Notbremsung durchführen, rutschte gegen das Heck des Pkw und verletzte sich schwer am Bein.
Der 20-Jährige wurde erstversorgt und zur ambulanten Behandlung in das LKH Graz gebracht. Er war nicht alkoholisiert, bei der Pkw-Lenkerin wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.