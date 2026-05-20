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Auf Moped und Motorrad

Junge Lenker (16, 20) bei Crashs mit Pkw verletzt

Chronik
20.05.2026 22:00
In der Steiermark ereigneten sich am Mittwoch gleich mehrere Unfälle.
In der Steiermark ereigneten sich am Mittwoch gleich mehrere Unfälle.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei zwei Verkehrsunfällen in Graz und Feldbach wurden am Mittwoch in der Steiermark eine junge Mopedlenkerin (16) und ein junger Motorradlenker (20) schwer verletzt.

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Eine 16-jährige Mopedlenkerin aus der Südoststeiermark war in der Früh gemeinsam mit einer 16-jährigen Beifahrerin auf der L242 Richtung in Feldbach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk in die entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegen geriet die 16-jährige Mopedlenkerin über die Fahrbahnmitte und touchierte mit ihrer Hand den Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw.

Die junge Frau wurde schwer verletzt, ihre Mitfahrerin leicht. Die 55-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Die beiden Jugendlichen wurden in das LKH Oststeiermark Standort Feldbach gebracht und ambulant behandelt.

Notbremsung führte zu Aufprall
In Graz kam es dann kurz vor 16 Uhr zu einem Crash in Andritz auf der Radegunder Straße. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 45-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz Richtung Süden und wollte links abbiegen. Sie blieb stehen und wartete den Gegenverkehr ab. Ein 20-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Weiz, der sie erst spät gesehen hatte, musste hinter ihr eine Notbremsung durchführen, rutschte gegen das Heck des Pkw und verletzte sich schwer am Bein.

Der 20-Jährige wurde erstversorgt und zur ambulanten Behandlung in das LKH Graz gebracht. Er war nicht alkoholisiert, bei der Pkw-Lenkerin wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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