Junge Lenker (16, 20) bei Crashs mit Pkw verletzt

Notbremsung führte zu Aufprall

In Graz kam es dann kurz vor 16 Uhr zu einem Crash in Andritz auf der Radegunder Straße. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 45-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz Richtung Süden und wollte links abbiegen. Sie blieb stehen und wartete den Gegenverkehr ab. Ein 20-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Weiz, der sie erst spät gesehen hatte, musste hinter ihr eine Notbremsung durchführen, rutschte gegen das Heck des Pkw und verletzte sich schwer am Bein.