Arbeiter stürzte fünf Meter tief: Schwer verletzt

Dabei soll er ohne entsprechende Sicherungsvorrichtung ein Glasdach betreten haben. Ein Glas ging zu Bruch, woraufhin der Mann aus einer Höhe von etwa vier bis fünf Metern auf den darunterliegenden Asphaltboden gestürzt ist. Der 35-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung ins LKH Graz geflogen.