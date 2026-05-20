Arbeiter stürzte fünf Meter tief: Schwer verletzt

Ein 35-jähriger Arbeiter wurde am Mittwoch im steirischen Gleisdorf bei Reinigungsarbeiten an einer Fassade schwer verletzt. Der Notarzt musste ausrücken.
Am Mittwoch gegen 12 Uhr kam es zu dem Arbeitsunfall in Gleisdorf im steirischen Bezirk Weiz. Laut ersten Informationen der Polizei war ein 35-jähriger Arbeiter aus Graz mit Reinigungsarbeiten an der Fassade eines Einkaufszentrums beschäftigt.
Dabei soll er ohne entsprechende Sicherungsvorrichtung ein Glasdach betreten haben. Ein Glas ging zu Bruch, woraufhin der Mann aus einer Höhe von etwa vier bis fünf Metern auf den darunterliegenden Asphaltboden gestürzt ist. Der 35-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung ins LKH Graz geflogen.
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