Landwirt (40) von aggresivem Stier attackiert

Ein Landwirt aus Bruck-Mürzzuschlag wurde am Mittwoch von einem Stier angegriffen. Er konnte sich noch selbstständig retten. Der Notarzt musste kommen.
Am Mittwoch überschlugen sich die tragischen Ereignisse in der Steiermark. Unter anderem wollte ein 40-jähriger Landwirt aus Bruck-Mürzzuschlag in Stanz eine Kuhherde von der Weide in den Stall treiben. Aus ungeklärter Ursache wurde der Stier, der sich in der Rinderherde befand, aggressiv und griff den Landwirt an. Dabei dürfte er den Mann niedergestoßen und etwa zehn bis 15 Meter mitgeschleift haben.
Selbstständig Rettung alarmiert
Der 40-Jährige konnte sich schließlich aus eigener Kraft unter dem elektrischen Weidezaun auf eine angrenzende Wiese retten und die Rettung rufen. Er wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Graz gebracht.
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