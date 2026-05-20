Landwirt (40) von aggresivem Stier attackiert

Am Mittwoch überschlugen sich die tragischen Ereignisse in der Steiermark. Unter anderem wollte ein 40-jähriger Landwirt aus Bruck-Mürzzuschlag in Stanz eine Kuhherde von der Weide in den Stall treiben. Aus ungeklärter Ursache wurde der Stier, der sich in der Rinderherde befand, aggressiv und griff den Landwirt an. Dabei dürfte er den Mann niedergestoßen und etwa zehn bis 15 Meter mitgeschleift haben.