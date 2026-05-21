Kriminalisten warnen vor „Klimabonus“-Betrügern

Die Betrüger sitzen im Ausland und spekulieren mit der Öko-Affinität ihrer Opfer. Denn mit Massenmails versuchen derzeit Betrüger, an persönliche Daten und vor allem die Bankkonten willkürlich ausgesuchter E-Mail-Empfänger zu kommen. Dreister Angriffspunkt der Kriminellen: Die Registrierung für den diesjährigen Klimabonus laufe aus und müsse dringend erneuert werden, ansonsten laufe die Auszahlungsfrist aus. Zur Erneuerung müsse sofort ein bestimmter Link angeklickt werden.