Kriminalisten warnen vor „Klimabonus“-Betrügern

„Der Klimabonus läuft aus!“ – Mit genau dieser Masche versuchen derzeit Betrüger an sensible Daten und Bankkonten zu gelangen. Eine Frau aus dem Gölsental in Niederösterreich wurde stutzig – und schlug Alarm.
Die Betrüger sitzen im Ausland und spekulieren mit der Öko-Affinität ihrer Opfer. Denn mit Massenmails versuchen derzeit Betrüger, an persönliche Daten und vor allem die Bankkonten willkürlich ausgesuchter E-Mail-Empfänger zu kommen. Dreister Angriffspunkt der Kriminellen: Die Registrierung für den diesjährigen Klimabonus laufe aus und müsse dringend erneuert werden, ansonsten laufe die Auszahlungsfrist aus. Zur Erneuerung müsse sofort ein bestimmter Link angeklickt werden.
Eine Betroffene aus dem Gölsental, die Verdacht schöpfte, wandte sich angesichts des offensichtlichen Betrugsversuchs an die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Von dort kam der Rat, den Phishing-Versuch zur Anzeige zu bringen. Mit der dringenden Warnung, keinesfalls Anhänge zu öffnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.