Katastophenzentrum Mentlberg billiger als geplant

Land bei Wohnbauträger beteiligt

Mit der baulichen Umsetzung wird der gemeinnützige Wohnbauträger Tigewosi beauftragt, der in der Folge gegenüber dem Land als Vermieter auftritt. Dies hat den Vorteil, dass die geplanten Errichtungskosten nicht oder nur zum Teil beim Land budgetwirksam werden. „Die ursprünglich vorgesehene Kostenobergrenze von rund 38,9 Millionen Euro konnte auf rund 29,4 Millionen Euro gesenkt werden“, ließ VP-Sicherheitssprecher LA Christoph Appler bei der Landtagssitzung aufhorchen. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.