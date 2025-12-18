Baumängel in Uni: „Nennen sie Glücksbrunnen“

Platznot herrscht im Fachbereich Altertumswissenschaften, der in der Alten Residenz untergebracht ist. Weil der Ausbau des Domquartiers auf Eis liegt, rückte der Uni-Betrieb zwar zusammen, versprochene Räume im Erdgeschoß und im ersten Stock werden aber doch nicht adaptiert. Ein neues Datum gibt es nicht. „Wir haben grundsätzlich Verständnis, diese Zwischenstufe ist aber höchst unbefriedigend“, erklärt Vize-Fachbereichsleiter Felix Lang.