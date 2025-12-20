Studenten fühlen sich von Universität nicht gehört

Wörtlich heißt es in dem von etlichen Studentenvertretern unterzeichneten offenen Brief: „Die geplante Umsetzung des neuen ,Life Science’-Projektes erfordert die Umwidmung von insgesamt 5000 m². Dadurch würden wesentliche Bestandteile der wissenschaftlichen Infrastruktur erheblich eingeschränkt.“ Die Reduzierung des Bibliotheksbestands um 131.000 Werke und der Wegfall von rund 300 Lern- und Arbeitsplätzen werde kritisiert, da die Aufstockung der „Student Lounge“ auf 98 Plätze keinen „gleichwertigen Ersatz“ darstellt, heißt es im Brief.