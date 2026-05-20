Commotion ahead of Rapid match
Heading to Germany soon? Coach Senft leaves Ried
Coach Maximilian Senft will leave SV Ried at the end of the season. According to information from “Krone,” the coach has informed the club of this decision. His future could lie with Karlsruher SC in the German second division. The news reached Ried just before the crucial playoff final against Rapid.
Senft had reportedly already informed the board members before the crucial match against Wolfsberger AC that he would invoke an exit clause in his contract and leave the club in the summer. The team has since been informed as well.
The announcement comes at a delicate time. After all, the Upper Austrians will face Rapid in the playoff final at home on Friday (7:30 p.m.) and in Vienna on Whit Monday (5:00 p.m. – both covered by the sportkrone.at live ticker).
Rumors had already been circulating in the winter
Although the club in Ried is not thrilled about the decision, they are prepared for such a scenario. After all, there have already been rumors in recent months about Senft’s departure, with him reportedly being considered for the role of Sturm coach.
However, the club does not want to rush into a decision about a successor or the situation in general, according to sporting director Wolfgang Fiala. In any case, the sporting challenge comes first!
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