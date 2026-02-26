Salzburger Skigebiet rutscht in die Insolvenz

Das kleine Salzburger Skigebiet Karkogel in Abtenau ist insolvent. Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag ein Sanierungsverfahren über die „Abtenauer Bergbahnen Gesellschaft m.b.H.“ eröffnet worden. Schulden in der Höhe von rund 4,29 Mio. Euro dürften Vermögenswerten in der Höhe von 0,75 Mio. Euro gegenüberstehen. Von der Insolvenz sind 15 Dienstnehmer und 45 Gläubiger betroffen.