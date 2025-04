Roncalli jagt Johann Strauss durch die Manege

Johann Strauss im Zirkuszelt – das klingt nach einem Spektakel, vor allem wenn man weiß, dass besagtes Zirkuszelt jenes von Roncalli ist. Aufgestellt wird es von 10. bis 28. September am Wiener Heumarkt, mit einer artistisch-musikalischen Theater-Neuinterpretation von Strauss’ Operette „Cagliostro in Wien“. Bestellerautor Thomas Brezina steuert den Text bei, Schauspielerin und Kabarettistin Eva Maria Marold schlüpft in die Rolle der Zirkusdirektorin und für das Spektakel sorgt die Artistentruppe rund um Roncalli-Gründer Bernhard Paul, der zu Strauss ein besonderes Verhältnis hat. „Der Urgroßvater mütterlicherseits, Josef Weyl, war sein Librettist. Er hatte viele Erinnerungstücke, die in der Familie weitergegeben wurden“, erinnert sich Paul.