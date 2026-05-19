“The Network Behind It”
“Human Safari”: Who the Justice System Is Now Targeting
They paid a lot of money to pursue their perverse hobby: killing civilians as “tourists” during the Bosnian War. Since April, the justice system has also been investigating an Austrian—the “Krone” has the first details on the suspect. Plus: What the renowned Graz political scientist Florian Bieber knows about the perverse human hunters of Sarajevo.
He went “on a human hunt”! And he loves that term and the abhorrent reality behind it. “Professionally” and “not for hunting,” the now 80-year-old Italian —like three other compatriots—is said to have been in Sarajevo (1992–1995) as a well-paying “tourist.” Just to kill. Men, women—children. Just for fun. An Austrian is now said to be joining the horrific ranks of the Italians.
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