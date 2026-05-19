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“The Network Behind It”

“Human Safari”: Who the Justice System Is Now Targeting

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19.05.2026 19:30
Wealthy men are said to have paid to be allowed to shoot at civilians in “Sniper Alley” in the ...
Wealthy men are said to have paid to be allowed to shoot at civilians in “Sniper Alley” in the heart of Sarajevo.(Bild: EPA/CHRIS PFUHL)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Porträt von Lukas Luger
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Sandra Pichler-Ramsauer , Lukas Luger und Stefan Steinkogler

They paid a lot of money to pursue their perverse hobby: killing civilians as “tourists” during the Bosnian War. Since April, the justice system has also been investigating an Austrian—the “Krone” has the first details on the suspect. Plus: What the renowned Graz political scientist Florian Bieber knows about the perverse human hunters of Sarajevo.

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He went “on a human hunt”! And he loves that term and the abhorrent reality behind it. “Professionally” and “not for hunting,” the now 80-year-old Italian —like three other compatriots—is said to have been in Sarajevo (1992–1995) as a well-paying “tourist.” Just to kill. Men, women—children. Just for fun. An Austrian is now said to be joining the horrific ranks of the Italians.

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