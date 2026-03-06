Sorge vor Großmoschee und Minarett in Freistadt

Seit ihrer umstrittenen Eröffnung vor mehr als zwei Jahrzehnten ist rund um die Moschee im ehemaligen Konsum in Freistadt nie wirklich Ruhe eingekehrt. Immer wieder stand das muslimische Gebetshaus des Vereins Alif (Austria Linz Islamische Föderation) im Mittelpunkt von Vandalenakten. Nun sorgen Pläne über einen Neubau der Moschee für den nächsten Wirbel.