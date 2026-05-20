Monarchie-Kraftwerk wird nun doch nicht abgerissen

Das erste Drehstromkraftwerk im Kamptal war 1898 Beleg für die technische Vorreiterrolle im Waldviertel. Nun sollte das Gebäude abgerissen werden, was das Denkmalamt – nach Meldung von Gerhard Stanik – in letzter Sekunde verhinderte. Die Turbine und technische Pionierarbeit werden damit nun nicht mehr ausgestellt.
Eigentlich wollte die Sparkasse Privatstiftung das abbruchreife Gebäude des historischen Waldviertler Technikjuwels schleifen und die „Innereien“ andernorts ausstellen, die „Krone“ berichtete.
Denkmalschutz für Gebäude
Nun kommt für das erste Drehstromkraftwerk der Österreich-Ungarischen Monarchie, das 1898 in Betrieb gegangen ist, alles anders: Denn auf Initiative von Gerhard Stanik, der sich um den einstigen industriellen Pionierbau sorgte, machte sich nun das Bundesdenkmalamt selbst einen Eindruck vor Ort. „Das historische Kamptalkraftwerk Zwettl steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird daher nicht mehr abgerissen“, so Referatsleiterin Bettina Pinkawa.
„Technisches Erbe bewahrt“
„Damit ist sichergestellt, dass dieses Denkmal der Industriegeschichte als Ausflugsziel und technisches Erbe für zukünftige Generationen bewahrt bleibt“, freut sich der grüne Regionalpolitiker Stanik.
Ausstellung ist damit hinfällig
Das sieht Thomas Weiss, Mitglied des Stiftungsvorstands, anders: „Die ursprüngliche Vision einer frei zugänglichen Ausstellung können wir jetzt so nicht mehr umsetzen. Die Turbine muss im schwer zugänglichen Kamptal bleiben und das Gebäude darf aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.
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