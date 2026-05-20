Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Historisches Juwel

Monarchie-Kraftwerk wird nun doch nicht abgerissen

Niederösterreich
20.05.2026 12:00
Das industrielles Erbe der Monarchie und Sinnbild für die technische Vorreiterrolle muss im ...
Das industrielles Erbe der Monarchie und Sinnbild für die technische Vorreiterrolle muss im Gesamten erhalten werden.(Bild: Sparkasse Zwettl Privatstiftung)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Das erste Drehstromkraftwerk im Kamptal war 1898 Beleg für die technische Vorreiterrolle im Waldviertel. Nun sollte das Gebäude abgerissen werden, was das Denkmalamt – nach Meldung von Gerhard Stanik – in letzter Sekunde verhinderte. Die Turbine und technische Pionierarbeit werden damit nun nicht mehr ausgestellt.

0 Kommentare

Eigentlich wollte die Sparkasse Privatstiftung das abbruchreife Gebäude des historischen Waldviertler Technikjuwels schleifen und die „Innereien“ andernorts ausstellen, die „Krone“ berichtete. 

Lesen Sie auch:
1898 ging die Turbine des Wechselstromkraftwerks im Kamptal bei Zwettl in Betrieb. Erst vor rund ...
Technik aus Kaiserzeit
Biber macht altem Kraftwerk endgültig den Garaus
16.03.2026

Denkmalschutz für Gebäude
Nun kommt für das erste Drehstromkraftwerk der Österreich-Ungarischen Monarchie, das 1898 in Betrieb gegangen ist, alles anders: Denn auf Initiative von Gerhard Stanik, der sich um den einstigen industriellen Pionierbau sorgte, machte sich nun das Bundesdenkmalamt selbst einen Eindruck vor Ort. „Das historische Kamptalkraftwerk Zwettl steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird daher nicht mehr abgerissen“, so Referatsleiterin Bettina Pinkawa.

„Technisches Erbe bewahrt“
„Damit ist sichergestellt, dass dieses Denkmal der Industriegeschichte als Ausflugsziel und technisches Erbe für zukünftige Generationen bewahrt bleibt“, freut sich der grüne Regionalpolitiker Stanik.

Gerhard Stanik setzte sich für den Erhalt des Kraftwerksgebäudes ein. Das Bundesdenkmalamt gab ...
Gerhard Stanik setzte sich für den Erhalt des Kraftwerksgebäudes ein. Das Bundesdenkmalamt gab ihm Recht und stellte es unter Schutz.(Bild: Privat)
Die Turbine hätte vom Eigentümter – der Sparkasse Privatstiftung ausgestellt werden sollen. Das ...
Die Turbine hätte vom Eigentümter – der Sparkasse Privatstiftung ausgestellt werden sollen. Das ist jetzt Geschichte.(Bild: Sparkasse Zwettl Privatstiftung)

Ausstellung ist damit hinfällig
Das sieht Thomas Weiss, Mitglied des Stiftungsvorstands, anders: „Die ursprüngliche Vision einer frei zugänglichen Ausstellung können wir jetzt so nicht mehr umsetzen. Die Turbine muss im schwer zugänglichen Kamptal bleiben und das Gebäude darf aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
20.05.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
207.759 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
117.478 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
88.423 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1547 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
633 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
611 mal kommentiert
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf