Monarchie-Kraftwerk wird nun doch nicht abgerissen

Denkmalschutz für Gebäude

Nun kommt für das erste Drehstromkraftwerk der Österreich-Ungarischen Monarchie, das 1898 in Betrieb gegangen ist, alles anders: Denn auf Initiative von Gerhard Stanik, der sich um den einstigen industriellen Pionierbau sorgte, machte sich nun das Bundesdenkmalamt selbst einen Eindruck vor Ort. „Das historische Kamptalkraftwerk Zwettl steht inzwischen unter Denkmalschutz und wird daher nicht mehr abgerissen“, so Referatsleiterin Bettina Pinkawa.