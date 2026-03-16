Biber macht altem Kraftwerk endgültig den Garaus

Industriedenkmal langfristig erhalten

Die wertvolle Turbine, der Generator und die Steuerzentrale werden nun demontiert und vorerst sicher untergebracht. Das Industriedenkmal solle langfristig erhalten bleiben. Die Form der musealen Nutzung und der Ausstellungsort stehen aber noch nicht fest, heißt es aus der Stiftung. In den nächsten Tagen werde mit dem Gebäudeabriss begonnen, Mitte Mai will man fertig sein. Da die Arbeiten im beliebten Naherholungsgebiet stattfinden, wird um Verständnis der Bevölkerung gebeten.