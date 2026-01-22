Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ermittlungen laufen

Mordalarm in Wiener Seniorenheim: 87-Jährige tot

Wien
22.01.2026 10:18
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – die Frau wurde tot in ihrem Zimmer in einem ...
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – die Frau wurde tot in ihrem Zimmer in einem Seniorenheim aufgefunden.(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mordalarm in Wien: In einem Pensionistenheim ist eine 87-Jährige tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus.

0 Kommentare

Die Frau wurde bereits am frühen Dienstagnachmittag leblos in ihrem Zimmer entdeckt. Die Pensionistin war Bewohnerin eines Heims im Bezirk Döbling. Aufgrund der Spurenlage habe ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden können, heißt es seitens der Polizei.

Lesen Sie auch:
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
In Haus verschanzt
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
20.01.2026

Obduktion bestätigte Tötungsdelikt
Eine Obduktion wurde in Auftrag gegeben und am Mittwochabend durchgeführt. Dabei bestätigte sich der anfängliche Verdacht: Die Pensionistin starb einen gewaltsamen Tod. 

Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren. Die Exekutive gibt sich vorerst zu den näheren Umständen bedeckt. Man wolle den „weiteren Verlauf der Ermittlungen nicht gefährden“, wurde mitgeteilt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / -2°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-5° / -2°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-6° / -3°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
-6° / -2°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-6° / -2°
Symbol bedeckt

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
132.585 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
117.116 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.856 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Wien
Ermittlungen laufen
Mordalarm in Wiener Seniorenheim: 87-Jährige tot
Geschworene urteilen
Ott: Größter Spionageprozess seit Jahrzehnten
Krone Plus Logo
Lorenz Böhler:
„Es wird zu viel genagelt, gehämmert und gebohrt“
Sinnlosjobs abschaffen
Stadträte ohne Aufgabe kosten 2600 Euro – pro Tag!
„Krone“-Interview
Monsterheart: Abschied bedeutet auch Neubeginn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf