Mordalarm in Wiener Seniorenheim: 87-Jährige tot

Mordalarm in Wien: In einem Pensionistenheim ist eine 87-Jährige tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus.
Die Frau wurde bereits am frühen Dienstagnachmittag leblos in ihrem Zimmer entdeckt. Die Pensionistin war Bewohnerin eines Heims im Bezirk Döbling. Aufgrund der Spurenlage habe ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden können, heißt es seitens der Polizei.
Obduktion bestätigte Tötungsdelikt
Eine Obduktion wurde in Auftrag gegeben und am Mittwochabend durchgeführt. Dabei bestätigte sich der anfängliche Verdacht: Die Pensionistin starb einen gewaltsamen Tod.
Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren. Die Exekutive gibt sich vorerst zu den näheren Umständen bedeckt. Man wolle den „weiteren Verlauf der Ermittlungen nicht gefährden“, wurde mitgeteilt.
