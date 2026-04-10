Insolvenzen werden auch heuer hohen Wert erreichen

Gläubiger erhalten häufig gar kein Geld

Gleichzeitig war im ersten Quartal 2026 nur jedes fünfte Verfahren mit einem abgeschlossenen Sanierungsplan abgeschlossen worden. Dieser Wert liege weit unter den Sanierungsquoten der Vorjahre und kratze am Image Österreichs mit weltweit führenden Sanierungs- und Auszahlungsquoten, so der AKV. In einem Drittel der Fälle gab es eine Nullquote, das heißt, die Gläubiger erhielten gar kein Geld zurück.