Wer darüber entscheidet, wann eine Schule schließt

Der Schulerhalter muss einen Antrag samt Gemeinderatsbeschluss bei der Bildungsdirektion einbringen. Dann werden die „rechtlichen, organisatorischen und schulfachlichen Voraussetzungen“ geprüft – die Erkenntnisse werden weiter zur Entscheidung an den Landesrat geleitet.

FPÖ verärgert

Für die Volksschule Retznei liegt ein solcher Antrag noch nicht vor. Auch der Elternverein wehrt sich dort weiter gegen die Schließung. FPÖ-Gemeinderat Michel Korb ärgert sich. Er hat am Montag einen Dringlichkeitsantrag zum Aufschub der Schulzusammenlegung eingebracht, bis sichergestellt werden kann, dass die pädagogische Qualität (musikalischer Schwerpunkt) von Retznei weiter gewährleistet werden kann. Der Antrag wurde abgelehnt.