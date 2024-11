Neue Liebe inmitten des Scheidungsdramas!

Er sei zuvor noch nie mit einer um so viel jüngeren Partnerin zusammen gewesen, habe auch keine Sekunde an eine Romanze gedacht. „Ich befand mich am Ende einer Ehe. Es kam einfach nicht infrage“, so Spencer. Mittlerweile hat er bereits die Eltern seiner Partnerin in Norwegen kennengelernt und ihre Söhne aus erster Ehe besuchten ihn in Althorp.