Architekten verklagen Trump wegen Umbau-Plänen

Trump sprach von „dramatischem Projekt“

Im Februar hatte Trump angekündigt, dass die Kunstinstitution nach einer umfassenden einjährigen Überprüfung für etwa zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden müsse. Das würde, wie er sagte, „zu einem deutlich schnelleren und qualitativ besseren Ergebnis“ führen. Anschließend deutete er an, dass das Projekt „dramatisch“ werden könnte. Das Kennedy-Center würde zwar nicht komplett abgerissen, aber so radikal umgebaut, dass der Stahl des Gebäudes in Washington „vollständig freigelegt“ würde.