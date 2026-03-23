Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Befürchten Schäden“

Architekten verklagen Trump wegen Umbau-Plänen

Außenpolitik
23.03.2026 16:04
Trump will das Kennedy-Center in Washington drastisch umbauen.
Trump will das Kennedy-Center in Washington drastisch umbauen.(Bild: Lost_in_the_Midwest)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trump hat drastische Pläne für das erst kürzlich umbenannte Trump-Kennedy-Center in Washington. Um diese umzusetzen, will er die wichtige Kulturinstitution zwei Jahre lang zusperren. Jetzt kämpfen mehrere Organisationen gegen die Pläne des US-Präsidenten an.

0 Kommentare

Ein Zusammenschluss der führenden Architektur- und Denkmalschutzorganisationen der USA reichte am Montag eine Klage ein, um das Projekt zum Umbau des Kennedy-Center zu stoppen.

Acht Organisationen an Klage beteiligt
Die neue Klage wurde von acht Organisationen eingereicht, darunter der „National Trust for Historic Preservation“ („Nationaler Verband für Denkmalpflege“) und das „American Institute of Architects“ („Amerikanisches Architekteninstitut“). In dem Klageentwurf fordern sie einen Richter auf, „alle weiteren Arbeiten an dem Projekt“ auszusetzen, bis die Regierung die üblichen Prüfverfahren mit dem Kongress, der Kommission für bildende Künste und weiteren Institutionen abgeschlossen hat, wie „CNN“ berichtet.

Lesen Sie auch:
Schon die Umbenennung der Kulturinstitution nach Trump schlug Wellen, nun will der US-Präsident ...
Zwangspause fixiert
Trump darf Kennedy Center für zwei Jahre schließen
17.03.2026
Nach Absagen-Flut
Trump sperrt Kennedy Center für zwei Jahre zu
02.02.2026

Trump sprach von „dramatischem Projekt“
Im Februar hatte Trump angekündigt, dass die Kunstinstitution nach einer umfassenden einjährigen Überprüfung für etwa zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden müsse. Das würde, wie er sagte, „zu einem deutlich schnelleren und qualitativ besseren Ergebnis“ führen. Anschließend deutete er an, dass das Projekt „dramatisch“ werden könnte. Das Kennedy-Center würde zwar nicht komplett abgerissen, aber so radikal umgebaut, dass der Stahl des Gebäudes in Washington „vollständig freigelegt“ würde.

Kläger fürchten ernsthafte Schäden
Die Kläger befürchten, dass die Renovierung wesentlich umfangreicher wird, als die Verwaltung öffentlich angekündigt hat. „Wir befürchten, dass, ähnlich wie beim Ostflügel des Weißen Hauses, das Ausmaß der geplanten Veränderungen unterschätzt und zu einem irreparablen Schaden führen wird“, sagte Carol Quillen, Präsidentin des „National Trust for Historic Preservation“. Der Verband verklagt den Präsidenten übrigens auch wegen seines Ballsaal-Projekts: Vor einigen Wochen hatte er angekündigt, er wolle „den großartigsten Ballsaal der Welt bauen“ und dafür schon Einiges an Kritik geerntet.

Auch andere Baupläne von Trump verklagt
Die Gruppen werden von drei Anwaltskanzleien vertreten, die bereits in andere Fälle im Zusammenhang mit Trumps Bauvorhaben in Washington involviert sind. Dazu zählt nicht nur sein Ballsaalanbau im Ostflügel, sondern auch sein Versuch, das Eisenhower Executive Office Building weiß zu streichen. Auch wegen seiner Bemühungen um die Neugestaltung des East Potomac Golf wurde er angeklagt. Er plante, einen 124 Jahre alten Golfplatz grundlegend zu erneuern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.03.2026 16:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Außenpolitik
„Befürchten Schäden“
Architekten verklagen Trump wegen Umbau-Plänen
Zähe Verhandlungen
Ringen um Spritpreisbremse und Social-Media-Verbot
An Feinde gerichtet
Iran: „Überraschungen sind auf dem Weg“
„Großer Durchbruch“
Frankreich: Rechtspopulisten erobern 70 Rathäuser
Unerwarteter Triumph
Nach Wahlbeben in München: Wer ist Dominik Krause?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf