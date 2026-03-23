Architekten verklagen Trump wegen Umbau-Plänen

Trump hat drastische Pläne für das erst kürzlich umbenannte Trump-Kennedy-Center in Washington. Um diese umzusetzen, will er die wichtige Kulturinstitution zwei Jahre lang zusperren. Jetzt kämpfen mehrere Organisationen gegen die Pläne des US-Präsidenten an.
Ein Zusammenschluss der führenden Architektur- und Denkmalschutzorganisationen der USA reichte am Montag eine Klage ein, um das Projekt zum Umbau des Kennedy-Center zu stoppen.
Acht Organisationen an Klage beteiligt
Die neue Klage wurde von acht Organisationen eingereicht, darunter der „National Trust for Historic Preservation“ („Nationaler Verband für Denkmalpflege“) und das „American Institute of Architects“ („Amerikanisches Architekteninstitut“). In dem Klageentwurf fordern sie einen Richter auf, „alle weiteren Arbeiten an dem Projekt“ auszusetzen, bis die Regierung die üblichen Prüfverfahren mit dem Kongress, der Kommission für bildende Künste und weiteren Institutionen abgeschlossen hat, wie „CNN“ berichtet.
Trump sprach von „dramatischem Projekt“
Im Februar hatte Trump angekündigt, dass die Kunstinstitution nach einer umfassenden einjährigen Überprüfung für etwa zwei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden müsse. Das würde, wie er sagte, „zu einem deutlich schnelleren und qualitativ besseren Ergebnis“ führen. Anschließend deutete er an, dass das Projekt „dramatisch“ werden könnte. Das Kennedy-Center würde zwar nicht komplett abgerissen, aber so radikal umgebaut, dass der Stahl des Gebäudes in Washington „vollständig freigelegt“ würde.
Kläger fürchten ernsthafte Schäden
Die Kläger befürchten, dass die Renovierung wesentlich umfangreicher wird, als die Verwaltung öffentlich angekündigt hat. „Wir befürchten, dass, ähnlich wie beim Ostflügel des Weißen Hauses, das Ausmaß der geplanten Veränderungen unterschätzt und zu einem irreparablen Schaden führen wird“, sagte Carol Quillen, Präsidentin des „National Trust for Historic Preservation“. Der Verband verklagt den Präsidenten übrigens auch wegen seines Ballsaal-Projekts: Vor einigen Wochen hatte er angekündigt, er wolle „den großartigsten Ballsaal der Welt bauen“ und dafür schon Einiges an Kritik geerntet.
Auch andere Baupläne von Trump verklagt
Die Gruppen werden von drei Anwaltskanzleien vertreten, die bereits in andere Fälle im Zusammenhang mit Trumps Bauvorhaben in Washington involviert sind. Dazu zählt nicht nur sein Ballsaalanbau im Ostflügel, sondern auch sein Versuch, das Eisenhower Executive Office Building weiß zu streichen. Auch wegen seiner Bemühungen um die Neugestaltung des East Potomac Golf wurde er angeklagt. Er plante, einen 124 Jahre alten Golfplatz grundlegend zu erneuern.
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