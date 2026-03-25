Gehaltsstreit in den Ordensspitälern ist beigelegt

Einem Abschluss des Kollektivvertrags stehe damit seitens der Arbeitnehmer nichts mehr im Weg, heißt es in einer Aussendung der Gewerkschaft vida. Das erzielte Ergebnis sieht eine Erhöhung der Gehälter und Zulagen um 3,3 Prozent ab Juli vor, allerdings bei einer Laufzeit von einem Jahr. Größter Streitpunkt war allerdings die von den Beschäftigten geforderte Reduktion der Wochenarbeitszeit gewesen. Dieser sei nun in einem ersten Schritt Rechnung getragen worden: Der jährliche Zeitbonus wurde um 15 Stunden für alle Beschäftigten erhöht. Ursprünglich hatten die Arbeitnehmer eine Reduktion der Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 Stunden, zuletzt auf 37 Stunden gefordert.