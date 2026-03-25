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Gehaltsstreit in den Ordensspitälern ist beigelegt

Oberösterreich
25.03.2026 13:33
Zweimal streikte im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen ein Teil der 10.000 nichtärztlichen ...
Zweimal streikte im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen ein Teil der 10.000 nichtärztlichen Mitarbeiter der Ordensspitäler.(Bild: APA/KERSTIN SCHELLER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nach langwierigen Verhandlungen sowie zwei Streiktagen haben die rund 10.000 nichtärztlichen Beschäftigten der Ordensspitäler in OÖ dem vorliegenden Angebot mit klarer Mehrzeit zugestimmt: 88 Prozent segneten die Annahme ab – und damit auch das vorläufige Ende der gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen. 

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Einem Abschluss des Kollektivvertrags stehe damit seitens der Arbeitnehmer nichts mehr im Weg, heißt es in einer Aussendung der Gewerkschaft vida. Das erzielte Ergebnis sieht eine Erhöhung der Gehälter und Zulagen um 3,3 Prozent ab Juli vor, allerdings bei einer Laufzeit von einem Jahr. Größter Streitpunkt war allerdings die von den Beschäftigten geforderte Reduktion der Wochenarbeitszeit gewesen. Dieser sei nun in einem ersten Schritt Rechnung getragen worden: Der jährliche Zeitbonus wurde um 15 Stunden für alle Beschäftigten erhöht. Ursprünglich hatten die Arbeitnehmer eine Reduktion der Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 Stunden, zuletzt auf 37 Stunden gefordert.

„Der Druck hat gewirkt“
Für vida-Chefverhandlerin Martina Reischenböck steht fest: „Der Einsatz der Beschäftigten – ihre Organisation, ihre Streiks und ihre Solidarität – hat Wirkung gezeigt. Ohne diesen Druck hätte es dieses Ergebnis nicht gegeben.“ Am Ziel sei man aber noch nicht, stellt sie klar: „Die Arbeitszeit muss runter – wenn nicht jetzt, dann in den kommenden Verhandlungen.“ Elke Hergetz, Krankenpflegerin bei den Elisabethinen in Linz, legt nach: „Wir geben nicht auf – sondern wir nehmen Anlauf.“

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Gewerkschaft sieht Politik gefordert
Für eine „echte Arbeitszeitverkürzung“ müsse sich künftig das Land OÖ stärker in die Lösungsfindung einbringen, meint Reischenböck. „Eine nachhaltige Entlastung im Gesundheitsbereich wird es nur geben, wenn die politischen, finanziellen Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung gestellt werden.“

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