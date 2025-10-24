Im Rausch der Farben durch die Grazer Altstadt

Der Uhrturm pocht und die Kasemattenbühne ist im Farbrausch

Also beginnen wir den Rundgang doch direkt beim Leuchtturm: „Pochen“ nennt sich die Arbeit von Julian Höscher, der in seinen Projektionen die Umrisse des Uhrturms in Bewegung und sie zum Verschwimmen bringt – so haben Sie das Grazer Wahrzeichen noch nie gesehen. Nicht weit entfernt, im GrazMuseum Schloßberg, lässt Eva Schlegel ihre „Sphären“ erleuchten – zu sehen sind die Text-Kugeln nur mithilfe der Handy-App „Iony“, dafür kann man diese als Teil der „Augmented Reality“-Arbeit auch begehen. Wer danach eine Meditation braucht, kann zur Schloßbergbühne Kasematten spazieren, dort inszeniert Liz West aus bunten Rundspiegeln einen wahren Farbrausch.