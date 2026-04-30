Fehlalarm führt zu Großeinsatz in der Schattenburg

Ein ausgelöster Brandmelder in der Feldkircher Schattenburg (Vorarlberg) rief am Mittwochabend zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte auf den Plan. Nach einer umfassenden Prüfung des historischen Gebäudes konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Täuschungsalarm.
Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Mittwochabend in Feldkirch gekommen. Die Brandmeldeanlage in der Schattenburg hatte ausgelöst, woraufhin umgehend zahlreiche Kräfte zum historischen Wahrzeichen der Stadt ausrückten.
Keine Gefahr für Wahrzeichen
Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben, der Alarm stellte sich als Täuschungsalarm heraus. Was den Alarm ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt.
Für die Feuerwehrleute und Polizisten bot der Vorfall dennoch einen willkommenen Übungseffekt unter realistischen Bedingungen.
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