Fehlalarm führt zu Großeinsatz in der Schattenburg

Ein ausgelöster Brandmelder in der Feldkircher Schattenburg (Vorarlberg) rief am Mittwochabend zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte auf den Plan. Nach einer umfassenden Prüfung des historischen Gebäudes konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Täuschungsalarm.