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Alarm bei Wahrzeichen

Fehlalarm führt zu Großeinsatz in der Schattenburg

Vorarlberg
30.04.2026 09:51
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein ausgelöster Brandmelder in der Feldkircher Schattenburg (Vorarlberg) rief am Mittwochabend zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte auf den Plan. Nach einer umfassenden Prüfung des historischen Gebäudes konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Täuschungsalarm.

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Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Mittwochabend in Feldkirch gekommen. Die Brandmeldeanlage in der Schattenburg hatte ausgelöst, woraufhin umgehend zahlreiche Kräfte zum historischen Wahrzeichen der Stadt ausrückten.

Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben.
Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben.(Bild: Mathis Fotografie)

Keine Gefahr für Wahrzeichen
Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben, der Alarm stellte sich als Täuschungsalarm heraus. Was den Alarm ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt.

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Für die Feuerwehrleute und Polizisten bot der Vorfall dennoch einen willkommenen Übungseffekt unter realistischen Bedingungen. 

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