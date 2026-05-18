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Pottendorfer Linie

Weiter Warten auf die Bahnschleife Ebenfurth

Burgenland
18.05.2026 11:00
Der Neubau in Ebenfurth braucht jetzt einen Steg zum alten Bahnhof.
Der Neubau in Ebenfurth braucht jetzt einen Steg zum alten Bahnhof.(Bild: Mag.art. Florian Josef Frey)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Die Bewilligung der Schleife Ebenfurth irrt nach wie vor durch den Justiz-Kreislauf. Mobilitäts-Minister Peter Hanke steht weiterhin hinter dem Projekt.

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Die schnellere Anbindung nach Wien über die sogenannte „Schleife Ebenfurth“ verzögert sich weiter. Die Pottendorfer Linie soll dafür mit der Strecke Richtung Eisenstadt und Sopron verbunden werden, damit der Fahrtrichtungswechsel im Bahnhof Ebenfurth wegfällt. Das würde die Fahrt nach und von Wien um etwa 10 Minuten verringern.

Bürgerinitiative war dagegen
Das Mobilitätsministerium als zuständige Behörde für eine Umweltverträglichkeits-Prüfung erteilte dem Projekt im November 2023 die Genehmigung. Weil aber die Strecke durch geschütztes Natura-2000-Gebiet führen soll, gab es Beschwerden einer Bürgerinitiative beim Bundesverwaltungsgericht. Die ursprüngliche Genehmigung wurde aufgehoben.

Zitat Icon

Die Bedeutung dieses Ausbauprojekts ist für mich unbestritten. Jetzt braucht es rasch Rechtssicherheit, damit wir so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ)

Mobilitätsministerium und ÖBB hatten diese Entscheidung beim Verfassungsgerichtshof angefochten. Dieser hat aber heuer im April die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof weitergereicht. Mobilitätsminister Peter Hanke zur „Krone“: „Die Bedeutung dieses Ausbauprojekts ist für mich unbestritten. Jetzt braucht es rasch Rechtssicherheit, damit wir so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen.“Alle eingebundenen Behörden, auch das Ministerium, haben deshalb beim Verwaltungsgerichtshof Revisionen gegen die neue Entscheidung erhoben.

Alter Bahnhof muss bleiben
Damit heißt es für burgenländische Pendler weiter Warten auf eine schnelle Anbindung nach Wien. So bleiben der „alte“ Bahnhof Ebenfurth und die bestehende Bahnstrecke mitten im Ortsgebiet weiterhin in Betrieb. Der Abtrag ist erst mit Inbetriebnahme der Schleife Ebenfurth möglich. Da der Zugverkehr vorerst sowohl am neuen als auch am alten Bahnhof erfolgt, planen die ÖBB, einen provisorischen, barrierefreien Übergangssteg vom alten zum neuen Bahnhof zu errichten.

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