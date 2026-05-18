Weiter Warten auf die Bahnschleife Ebenfurth

Alter Bahnhof muss bleiben

Damit heißt es für burgenländische Pendler weiter Warten auf eine schnelle Anbindung nach Wien. So bleiben der „alte“ Bahnhof Ebenfurth und die bestehende Bahnstrecke mitten im Ortsgebiet weiterhin in Betrieb. Der Abtrag ist erst mit Inbetriebnahme der Schleife Ebenfurth möglich. Da der Zugverkehr vorerst sowohl am neuen als auch am alten Bahnhof erfolgt, planen die ÖBB, einen provisorischen, barrierefreien Übergangssteg vom alten zum neuen Bahnhof zu errichten.