Großhöflein: Weniger Stau, bald Baustellenende

Die Sanierung der Wasserleitung erfolgt schneller als im Plan. Eine Engstelle fiel weg, weil ein Bautrupp auf den Parkplatz auswich.
Erfreuliche Nachrichten für Pendler: Zwischen Großhöflein und Kleinhöflein gibt es nur mehr eine temporäre Sperre auf der B59. Wie die „Krone“ berichtete, bildeten sich im März Staus von bis zu 20 Minuten beim Start einer Baustelle des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland.
Zwei Bautrupps verlegen neue Rohre, dabei sorgten Ampeln für zwei einseitige Sperren. Die derzeitige Baustelle befindet sich nur mehr im Bereich der stationären Ortsampel. Lukas Koller, beim Wasserleitungsverband zuständig für den technischen Betrieb bestätigt: „Ein Bautrupp ist auf dem Begleitparkplatz ausgewichen.“ Mit den Arbeiten sei man schneller als geplant. „An einem Tag wird es noch eine größere Sperre geben, ich kann aber noch nicht sagen, wann.“ Zu Beginn der Festspielsaison sollen die Arbeiten erledigt sein. Die derzeitige Verzögerung beträgt keine 5 Minuten. Bettina Mader
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