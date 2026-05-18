Langfristige Lösungen statt schneller Spartipps

Steigende Kosten für Energie, Mobilität oder Lebensmittel stellen für viele eine große Belastung dar. Für Haider-Wallner helfen schnelle Spartipps nur kurzfristig. Es bringe natürlich was, wenn man bewusster einkauft oder weniger Lebensmittel wegschmeißt. „Aber ehrlich gesagt: Vom billigeren Joghurteinkauf allein wird sich die Teuerung nicht lösen lassen“, meint die Vizelandeschefin. Stattdessen brauche es langfristige Lösungen.