12 Punkte | 0 Punkte

0 Punkte. Anstelle von Weißmann schlüpfte Ingrid Thurnher in die Rolle der ESC-Gastgeberin. Ein zweites Mal wird sich das für sie kaum ausgehen. Könnte es doch bis zum nächsten österreichischen Sieg so lange dauern wie zwischen Udo Jürgens und Conchita Wurst: Da waren es 48 Jahre… Der nächste Generaldirektor hat auch ohne ESC alle Hände voll zu tun. Er wird wohl, wie die „Krone“ berichtete, nicht Thurnher sondern Clemens Pig heißen, bisher Chef der Nachrichtenagentur APA. Das scheinen ÖVP und SPÖ noch vor Ende der Ausschreibungsfrist so ausgepackelt zu haben. Auch wenn der Stiftungsratschef gerade davon spricht, man sei „nicht auf dem Basar“: Das ist übler Kuhhandel.